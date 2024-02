Élvio Sousa acusa a Câmara do Funchal de esconder "os papelinhos" das despesas

O JPP vai continuar a recorrer aos tribunais para fiscalizar a forma como é gasto do dinheiro dos contribuintes e o caso mais recente é o da Câmara do Funchal que "esconde os papelinhos" das despesas.

O deputado da JPP pediu dados sobre as despesas do município do Funchal, agora liderado por Cristina Pedra, nomeadamente as "viagens e estadias" que, segundo Élvio Sousa, ascendem a 1 milhão de euros.

Élvio Sousa também referiu a mudança de posição de Cristina Pedra em relação á taxa turística.