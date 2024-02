Cafofo considera fundamental mobilização para as eleições de 10 de Março

O presidente do PS-Madeira e cabeça de lista às eleições para a Assembleia da República apelou, hoje, ao voto no partido no próximo dia 10 de Março.

Paulo Cafôfo, que falava no encerramento do Encontro de Autarcas do PS, que decorreu este sábado em Machico, pediu "sentido de militância e de responsabilidade" aos socialistas, para poderem “dar tudo o que têm nestas eleições, para que seja possível continuar a manter o país no rumo certo, com Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro, para combater os extremismos e porque serão eleitos os deputados à Assembleia da República".

O líder socialista referiu-se também ao facto de hoje ser conhecida a decisão do Representante da República sobre a crise política na Madeira, que poderá optar por manter o actual governo em gestão ou por nomear um novo governo, que “não sabemos quanto tempo estará em funções até à realização de eleições”, lembrou.

Cafôfo voltou a insistir que "o Chefe de Estado não pode ter dois pesos e duas medidas e deve convocar a realização de eleições antecipadas".

Reafirmou ainda que o objetivo da candidatura do PS à Assembleia da República é "defender a Autonomia e dar voz à Madeira, garantindo que será o PS quem vai aprofundar a Autonomia regional".

“Para o PSD, a Autonomia é um truque de ilusionismo. O PSD diz-se autonomista por conveniência partidária e não por convicção”, atirou, criticando os sociais-democratas por "não fazerem uso dos poderes autonómicos", nomeadamente ao não aplicarem o diferencial fiscal em todos os impostos. “Quem não sabe usar a Autonomia, não a irá aprofundar”, insistiu.

Paulo Cafôfo apontou ainda alguns dos compromissos da candidatura que lidera, nomeadamente nas áreas da mobilidade, com "a revisão do modelo de subsídio social de mobilidade, a garantia da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo, e a necessária articulação entre os governos da República e Regional para a implementação da linha ferry entre a Madeira e o continente".

Terminou acusando o actual executivo regional de "só estar interessado em arrecadar receita fiscal à custa dos madeirenses".