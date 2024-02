PS diz ser o "garante do crescimento económico e de mais rendimentos para as famílias"

A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República releva o crescimento alcançado pela economia portuguesa em 2023, acima da média europeia. "Uma realidade que foi possível atingir graças ao rigor das contas públicas que tem vindo a ser implementado pela governação socialista, que, mesmo assim, tem pautado a sua ação por políticas também conducentes ao aumento dos rendimentos das famílias, por via do crescimento dos salários e das pensões", refere o partido através de nota à imprensa.

O PS lembra que os últimos dados apresentados pelo Banco de Portugal indicam que a economia portuguesa registou, o ano passado, um saldo das balanças corrente e de capital positivo de 7.243 milhões de euros, um valor equivalente a 2,72% do PIB. "Este excedente representa o resultado mais positivo desde 2013, com a riqueza do país a crescer acima da média europeia e com a dívida externa portuguesa a cair para o valor mais baixo dos últimos 18 anos", diz.

Miguel Iglésias, candidato pela Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de Março, salienta que "estes indicadores são a prova do rigor, da competência e da seriedade das políticas públicas implementadas pelos Governos do PS desde 2015, que têm permitido colocar o país no rumo certo. Isto depois do descalabro da governação do PSD/CDS, que havia sujeitado Portugal ao descrédito perante as instituições europeias e lançado os portugueses para dificuldades sem precedentes, com cortes nos salários e nas pensões".

O número dois da lista do PS-Madeira e atual deputado ao Parlamento nacional não deixa, por isso, de salientar o caminho que tem sido seguido pelos executivos socialistas e que tem permitido o crescimento dos rendimentos das famílias, evidenciando a meta de aumentar o salário médio para os 1.750 euros já em 2027, conforme previsto no acordo de rendimentos alcançado entre o Governo, trabalhadores e patrões.

Destaca o facto de Portugal ser um dos únicos três países da Zona Euro onde, nos últimos dois anos, os salários cresceram acima da inflação, resultando num aumento do poder de compra. Releva, aliás, que, em 2023, o nosso País atingiu máximos históricos de população ativa e de população empregada, o que é significativo da grande subida na criação de emprego, em paralelo com o aumento dos salários, o que veio beneficiar os rendimentos das famílias.

Aponta igualmente o aumento do valor médio anual das pensões acima da inflação, o crescimento das diversas prestações sociais e a descida do IRS para as classes médias e a redução do IRS Jovem.

Como salienta o candidato, a trajectória crescente e consolidada das contas públicas, aliada à melhoria progressiva das condições de vida dos portugueses, demonstra que é fundamental prosseguir este rumo e que tal só é possível com um novo Governo do Partido Socialista e com Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro.