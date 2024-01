Inclusão e Juventude aposta na formação e capacitação dos jovens

A secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, presidiu à cerimónia de entrega de 73 certificados de Formação, no âmbitos dos projectos ‘Formar para Dirigir’ e ‘Capacitar para Valorizar+’, desenvolvidos pela Direção Regional de Juventude.

“Mais do que palavras, o que importa são as acções estratégicas e complementares que promovem novas possibilidades, novas oportunidades para os jovens”, defendeu, durante o evento.

“Felicito os 73 formandos que participaram nos projectos referenciados, desejando-vos muito sucesso. Sejam proactivos e resilientes, mas lembrem-se de que, embora o futuro esteja nas vossas mãos, não estão sozinhos nesta caminhada”, sublinhou a governante.

Ana Sousa deixou ainda a garantia de que o Governo Regional e a secretaria sob a sua tutela vão “continuar a trabalhar para formar e capacitar os jovens, com as ferramentas e os conhecimentos necessários, contribuindo para o sucesso dos seus projetos e preparando-os para o futuro”.

O Projecto ‘Formar para Dirigir’ envolveu os dirigentes e os jovens das associações juvenis ou equiparadas e das associações de estudantes do ensino secundário e superior e grupos informais de jovens.

Tem como objectivo capacitar os dirigentes e os jovens para uma melhor gestão dos seus recursos e de implementação das suas atividades no âmbito do associativismo.

Foram desenvolvidos os seguintes cursos: Gestão Financeira das Associações, Tecnologias e Ferramentas Digitais, Liderança e Gestão de Equipas e Marketing e Comunicação.

O projecto ‘Capacitar para Valorizar+’ teve como destinatários jovens estudantes do ensino secundário ou superior e jovens à procura de emprego. No âmbito deste projecto foram desenvolvidos 3 cursos, nomeadamente 2 cursos de inglês e 1 de francês, com o objectivo de desenvolver as capacidades de comunicação em línguas estrangeiras.