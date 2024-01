Alunos da UMa receberam formação em Suporte Básico de Vida com DAE

Cerca de 70 alunos da Universidade da Madeira (UMa) frequentaram sete cursos de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa, que decorreram entre os dias 9 e 16 de Janeiro de 2024, ministrados pelo Serviço Regional de Proteção Civil, através da Divisão de Formação e Serviço de Emergência Médica Regional.

Estes cursos dotaram os estudantes com os conhecimentos necessários para executar correctamente as manobras de suporte básico de vida com utilização de um DAE, em vítimas em situação de paragem cardiorrespiratória.

"Nestes cursos foram abordados diversos conteúdos programáticos, nomeadamente o Sistema Integrado de Emergência Médica, Cadeia de Sobrevivência e Manobras de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhador Automático Externo", explica nota à imprensa, acrescentando que "o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelo Vogal do Conselho Diretivo do SRPC, Subintendente Marco Lobato, visitou esta formação, congratulando os alunos pela participação neste curso que se considera uma mais-valia para toda a comunidade populacional, aumentando a probabilidade de sobrevivência destas vítimas".