"Apoio à Juventude é fundamental na promoção de talento" na Região

“Mais do que dar um apoio monetário, a Direcção Regional de Juventude chega realmente aos jovens, levanta-nos e ajuda-nos a chegar onde queremos chegar. Este é um apoio fundamental para quem quer concretizar projetos na Região”. Francisco Lopes, presidente da Associação ‘New classic’, descreve assim a parceria com a DRJ, através da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude (SRIJ).

O jovem artista apresentou, esta manhã, o seu projecto a Ana Sousa, secretária com a tutela da Juventude, no âmbito da ‘Agenda Associativa’, uma iniciativa da SRIJ que aposta no incentivo ao movimento associativo regional.

Durante esta visita, Ana Sousa teve a oportunidade de assistir a uma actuação que privilegiou o Fado e a Bossa Nova, numa mostra de grande talento.

É extremamente satisfatório dar conta do talento dos nossos jovens. Tenho tido a oportunidade de o constatar ‘in loco’ em várias iniciativas e apraz-me dizer que, neste momento, a Madeira conta com imensos jovens talentosos nas mais diversas áreas, o que nos deixa muito orgulhosos Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude

A ‘Agenda Associativa’ tem precisamente por objectivo proporcionar aos jovens condições para que possam desenvolver os seus talentos, desde o apoio financeiro, instalações até à monitorização na implementação dos planos de actividades.

Entre os projectos apoiados por esta iniciativa, está a Associação New Classic - Associação de Eventos Culturais da Madeira, constituída em 2020, e cuja missão é assegurar a formação transversal dos jovens, promover a sua participação e a valorização da sua identidade em termos culturais, educativos e sociais.

Esta Associação tem tido, sublinha Ana Sousa, "um papel importante" na reunião dos jovens artistas, alguns deles a trabalhar fora da Região, mantendo a ligação ao arquipélago e fomentando a troca de experiências e conhecimentos, sempre numa perspectiva de valorização da cultura regional.

A ‘New Classic’ nasceu da simbiose entre a música clássica e contemporânea, desenvolvendo actividades formativas em múltiplas áreas e vertentes artísticas. Colabora regularmente em iniciativas culturais e recreativas, sessões formativas e pedagógicas, actividades de cariz social solidário e beneficência social. Entre as quais se destaca o Festival ALTEAR que, em 2023, reuniu 35 artistas, durante dois dias, na ilha do Porto Santo.