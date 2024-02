Porque está em causa a vida das pessoas, Rafaela Fernandes lembra que "o mundo real implica que a governança pública não pare", numa alusão à solução defendida pelo PSD-M de constituir um novo governo e assegurar a governação regional até final do mandato.

A secretária regional do Ambiente e Agricultura, apontada como uma possível sucessora de Miguel Albuquerque na presidência do Governo Regional recusou falar do futuro no que ao Governo Regional diz respeito. Questionada se está disponível a integrar um novo elenco governativo, ou mesmo liderar esse executivo, Rafaela Fernandes 'driblou' a questão, para justificar que o caso do momento é sobretudo empolado pelo mediatismo que a imprensa tem dado.

Palavras à margem da comemoração do Dia do Vigilante da Natureza a decorrer em Câmara de Lobos.