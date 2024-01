Sara Bermell reforça equipa feminina do Marítimo

O Marítimo anunciou a contratação de Sara Bermell, para a sua equipa feminina, avançada espanhola de 22 anos, que jogava no Real Oviedo, equipa que milita na II Divisão do Campeonato de Espanha. “Estou muito animada e agradecida pela confiança e oportunidade que este grande clube me concedeu de voltar a desfrutar de fazer o que mais gosto, neste novo país”, disse nas redes sociais do clube

Sara Bermell, que na época passada alinhou pelo Vilarreal (11 jogos) , da I Liga espanhola, não apresenta jogos, esta temporada, no Real Oviedo.