Tribuna presidencial do Marítimo com Rui Alves e novo reforço

O presidente do Nacional marcou presença, pela primeira vez, na tribuna presidencial do Estádio do Marítimo para assistir ao dérbi regional.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado na edição impressa deste sábado, o máximo responsável pelo emblema alvinegro aceitou o convite do líder maritimista, Carlos André Gomes, marcando um momento inédito e escrevendo assim um novo capítulo nas relações entre as duas colectividades.

Todavia, Rui Alves não foi o único foco de atenção no camarote principal do ‘Caldeirão’ dos Barreiros, uma vez que também saltou à vista a presença do novo reforço maritimista, o avançado búlgaro Preslav Borukov.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

Avançado búlgaro Preslav Borukov apontado ao Marítimo É internacional e recentemente esteve num jogo da fase de qualificação para o Euro’2024

Embora ainda não tenha sido oficializado, o que deverá acontecer no início desta semana, a imprensa do seu país dá conta que o internacional búlgaro irá assinar um contrato de dois anos e meio.

Preslav Borukov, 23 anos, chega do Arda Kardzhali, clube da principal divisão búlgara, pelo qual marcou seis golos e fez duas assistências nos 20 jogos em que marcou presença no decorrer desta temporada.