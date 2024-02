Cristina Pestana assume a Direcção da Escola de Enfermagem São José de Cluny

Cristina Pestana, Doutora em Enfermagem, docente a colaborar com a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, assume a partir da próxima segunda-feira, 5 de Fevereiro, a presidência do Conselho de Direção, instituição ao qual está ligada desde a década de 80. "A nomeação ocorreu pela Entidade Instituidora dessa Escola Superior, Província Portuguesa da Congregação das Irmãs de São José de Cluny", informa uma nota de imprensa.

"A vontade da nova Diretora é poder, com a sua equipa de docentes e não docentes e trabalho conjunto com as suas colegas de Conselho, manter os resultados positivos atingidos pela gestão anterior e garantir que a qualidade do ensino e dos demais serviços prestados pela instituição continuem em evolução, face ao Plano Estratégico definido e Eixos projetados para o Ensino Superior", informa os seus propósitos.

Já a directora cessante da Cluny, Merícia Bettencourt, que sai por aposentação e esteve a gerir a instituição ao longo de 7 anos, "deixando-a organizada e com projeção pelo mundo e reconhecimento nacional e regional, evidenciada nas diversas certificações e acreditações provenientes de diferentes entidades, onde se salientam a Ordem dos Enfermeiros e a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)", recorda ainda o curto texto a dar conta desta alteração.