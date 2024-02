EBSGZarco recebeu Francisco Cantanhede para falar sobre "Viver Abril na Educação"

O professor Francisco Cantanhede, "excelente comunicador, autor de manuais escolares e do livro 'O cavador que lia livros no tempo de Salazar', esteve ontem, 1 de Fevereiro, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), onde, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e do Projeto 'Parlamento dos Jovens', participou num debate sobre a temática 'Viver Abril na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa'", informa uma nota da escola divulgada hoje.

Docente de História, além de "autor e amante da liberdade e da democracia", Francisco Cantanhede "partilhou a sua visão da relação entre Educação, Liberdade e Democracia. Relatou a todos os alunos que lotaram a sala de sessões do estabelecimento de ensino, a sua experiência de vida, cuja infância aconteceu durante a ditadura salazarista, no Alentejo", conta a nota assinada por Ricardo Barcelos, presidente do Conselho Executivo da ESBGZarco.

Assim, num auditório bem composto, "discentes e docentes participaram numa aula de 'História humanizada', ficando a conhecer as miseráveis condições em que se vivia no Alentejo, há sessenta anos, durante o Estado Novo, contadas na primeira pessoa", realça. "Francisco Cantanhede referiu a importância da Liberdade, de continuarmos a trilhar os caminhos da Democracia que o 25 de Abril nos permitiu, e de compreendermos que 'é um modo de resistir, a recusa de baixar a cabeça, de encolher os ombros e de rastejar, sabendo que este não pode ser o destino de quem é gente'", disse, citado na nota. E prosseguiu: "É preciso não aceitar, saber questionar, ter a audácia de ler, de ver mais do que os olhos alcançam."

Assegura ainda a escola que a "jornada de trabalho revelou-se muito profícua e extremamente gratificante para todos os envolvidos, professores, alunos do 8.º3, 9.º1, 9.º3, 9.º4, 10.º2, 11.º1, 11.º2 e 12.º4, todos os alunos pertencentes ao Projeto do Parlamento Jovem e para a professora coordenadora do mesmo, Sandra Domingos", concluiu.