Relvado do Marítimo recebeu nota positiva no dérbi

O relvado do Estádio do Marítimo não está nas melhores condições, uma realidade indesmentível e que ficou bem visível no jogo com o Nacional. Um problema que já se arrasta quase desde a sua inauguração, em Julho de 2022.

Apesar do elevado custo para a sua compra e colocação, cerca de 500 mil euros, o certo é que o relvado tarda em apresentar-se em condições que não mereça queixas de treinadores e jogadores, reparos que, contudo, têm crescido nos últimos jogos da equipa verde-rubra em casa. Ainda no final do dérbi, o próprio treinador do Marítimo, Fábio Pereira, referiu que “as melhores oportunidades do Nacional foram construídas pelo relvado.”

Mesmo sendo visível o mau estado, a verdade é que o relvado do Estádio do Marítimo teve avaliação positiva no jogo com o Nacional. 3, 13 foi nota atribuída pela Liga Portugal. Dos nove jogos até agora efectuados pelo Marítimo em casa na presente temporada, em competições organizadas pela Liga, esta foi, no entanto, a segunda nota mais baixa

Eis a notas do relvado do Marítimo em 2023/2024

JORNADA ADVERSÁRIO NOTA

2 AVS 4,00

4 Paços de Ferreira 3,25

6 Mafra 4,25

8 Tondela 3,38

11 Torreense 3,00

13 Vilaverdense 3,88

15 Penafiel 3,63

17 Acad. Viseu 3,38

18 Nacional 3,13

Presentemente, o Marítimo tem o sexto melhor relvado da II Liga com uma média de 3,55. O primeiro é do Benfica Campus, no Seixal, com média 4,32. .