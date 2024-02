À margem do Conselho Regional do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque voltou a deixar claro que perde a sua imunidade parlamentar quando deixar de ser presidente do Governo Regional e que, por isso, a partir desse momento está "disponível" para responder no processo em que é investigado.

"Não tenho nenhum problema com isso e não vou fugir para lado nenhum", sublinhou, acrescentando que o facto de ser ouvido pelas autoridades judiciais, no âmbito da investigação sobre corrupção na Madeira, não dá possibilidade de "ser queimado na praça pública".

Vivemos num Estado de Direito, por isso ninguém pode ser condenado e linchado na praça pública, porque isso é uma desumanidade Miguel Albuquerque