Unidade de Insuficiência Cardíaca do SESARAM dá apoio a mais de 80 doentes

Criada a 1 de Março de 2023, a Unidade de Insuficiência Cardíaca do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM), dirigida pela médica especialista Graça Caires, realizou, até dezembro de 2023, 160 procedimentos terapêuticos, 700 consultas de enfermagem, e dá apoio a mais de 80 doentes com esta patologia. Esta Unidade clínica está integrada no Serviço de Cardiologia, dirigido pelo médico especialista em Cardiologia, Antonio Drumond.

A base desta Unidade é um Hospital de Dia que funciona de segunda a sexta-feira e contempla uma consulta de insuficiência cardíaca avançada. Os cuidados prestados são assegurados por uma equipa multidisciplinar.

Segundo a médica responsável, a principal vantagem desta Unidade é “tratar as intercorrências agudas. Uma porta aberta ao exterior para todos os doentes com insuficiência cardíaca já diagnosticada”, prevenindo idas às urgências, evitando internamentos, com consequente redução dos custos associados.

“O internamento tem um impacto negativo no prognóstico destes doentes, fazendo com que haja progressão da doença. Ao diagnosticar precocemente estas intercorrências podemos fazer uma terapêutica mais dirigida e evitar que esse doente seja internado”, disse.

A Unidade de Insuficiência Cardíaca avançada conta também com o apoio do Serviço de Nefrologia “através da consulta de cardio-renal”, um apoio muito importante aos doentes que têm alterações da função renal.

Esta Unidade constitui uma grande mais-valia para o serviço e para os doentes que acompanha, assegura cuidados especializados, uma monitorização adequada, permite ajustar os tratamentos às necessidades dos doentes, previne complicações, evita idas às urgências e reduz hospitalizações.

A Unidade, dirigida pela médica cardiologista do SESARAM, Graça Caires, conta com uma equipa multidisciplinar composta pelos médicos cardiologistas, Ricardo Rodrigues, João Adriano Sousa e Flávio Mendonça, pelos internos de cardiologia, Marina Raquel Santos, Margarida Temtem, Débora Sá, Francisco Sousa e Gonçalo Abreu, pelas médicas de medicina geral e familiar, Carolina Soares e Andreia Pinto, pela enfermeira Marisa Sousa (responsável pela Unidade) e pelas enfermeiras Paula Araújo e Paula Abreu.

A insuficiência cardíaca é uma doença crónica, sem cura, mas que pode ser controlada após o diagnóstico pelo uso de medicação, permitindo viver mais e melhor.

Recorde-se que no dia 14 de Fevereiro, foi assinalado o Dia Nacional do Doente Coronário, instituído pela Fundação Portuguesa de Cardiologia no sentido de sensibilizar para as doenças coronárias e consciencializar para a importância da adopção de hábitos de vida saudáveis para manter o coração saudável.