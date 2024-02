SESARAM homenageia enfermeiros do Bloco Operatório

O Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM, EPERAM) assinala, hoje, o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, com uma homenagem aos antigos profissionais e àqueles que ainda se encontram no activo, através de uma exposição, no Madeira Shopping.

O SESARAM conta, actualmente, com uma equipa de 120 enfermeiros perioperatórios, que desempenham funções nas áreas da instrumentação, circulação e anestesia, e actuam em todas as especialidades cirúrgicas e dentro de todas as faixas etária, desde os recém-nascidos aos idosos, tal como refere Cláudia Gouveia, Enfermeira Chefe do Bloco Operatório.

Além do trabalho nas cirurgias eletivas, estes enfermeiros são também chamados às cirurgias de urgência/emergência e urgência de feridas, englobando o bloco operatório e a urgência em obstetrícia, bem como as actividades fora das salas cirúrgicas, como o apoio na realização de exames de diagnóstico.

Sendo responsáveis pelo acompanhamento do doente que será submetido a uma intervenção cirúrgica, os enfermeiros perioperatórios têm um papel importante na preparação desses doentes, antes e após a cirurgia.

A exposição, que estará patente até ao dia 25 de Fevereiro, tem por objectivo dar a conhecer o rosto e o trabalho destes enfermeiros, em linha do que foi definido pela Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portuguesa (AESOP) para a celebração deste dia.

A abertura contou com a presença do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, do Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, da Vice-Presidente, Filipa Freitas, e da vogal Filipa Rodrigues, assim como do Enfermeiro Diretor, José Manuel Ornelas, e do Presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas.

O Dia do Enfermeiro Perioperatório celebra-se, em toda a Europa, no sentido de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos enfermeiros que cuidam em ambiente perioperatório, além de sensibilizar a sociedade para os riscos de uma cirurgia e envolver as pessoas na sua própria segurança.