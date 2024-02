Procuradoria-Geral da República vinca que existem indícios de crime na investigação na Madeira

A Procuradoria-Geral da República mantém a indicação de que existem indícios de crimes ligados à contratação pública na Madeira. A declaração surge num comunicado, citado pela Sic Notícias, indicando ainda que as magistradas do Ministério Público alertaram “múltiplas vezes” para a “incomum demora” entre a detenção dos arguidos e a decisão do juíz.

"Os elementos probatórios até então recolhidos apontavam indiciariamente, de forma consistente e sustentada, para o cometimento de um conjunto de ilícitos, dos quais foi dada nota pública no próprio dia das diligências, e para a necessidade de aplicação de medidas de coação mais gravosas do que o termo de identidade e residência", indica a nota emitida, hoje, pela Procuradoria liderada por Lucília Gago.

Mais indica que também os inspectadores da Polícia Judiciária têm o mesmo entendimento. As magistradas terão exposto a demora entre a detenção e a decisão do juíz ao Conselho Superior de Magistratura no dia 1 de Fevereiro.

Lucília Gago deverá prestar esclarecimentos sempre que considerar oportuno, uma vez que se trata de casos de relevância pública, cita a mesma fonte.