Serviço Regional de Saúde assinala Dia Mundial do Doente

Para assinalar o Dia Mundial do Doente, o Serviço Regional de Saúde relembra a importância do cuidar nas instituições de saúde, deixando uma mensagem de coragem e resiliência a todas as pessoas que enfrentam o desafio da doença, e uma palavra de agradecimento a todos os profissionais afectos ao sector pela dedicação diária e permanente, todos os dias do ano, em prol da saúde e bem-estar da população da Região Autónoma da Madeira.

O Serviço Regional de Saúde estende o agradecimento a todos os voluntários e famílias que dedicam parte do seu tempo aos doentes.

"O doente está no centro da nossa atenção e é a razão da nossa existência, por esse motivo, trabalhamos para atender às suas necessidades e melhorar a sua qualidade de vida, promovendo cuidados abrangentes, com qualidade, segurança e humanidade", refere o Serviço Regional de Saúde através de uma nota de imprensa.

Hoje oferecemos mais e melhores cuidados de saúde à população da Região Autónoma da Madeira e reafirmamos o nosso compromisso com a excelência na prestação de cuidados de Saúde. Cuidamos de todos ao longo do ciclo de vida". Serviço Regional de Saúde

Para assinalar esta data, pelas 10h00, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado por alguns dirigentes da saúde e dos voluntários do Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga, visitaram alguns doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Às 11h30 participaram na missa dedicada aos doentes, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja da Nazaré.

O Dia Mundial do Doente celebra-se a 11 de Fevereiro, data em que foi instituída em 1992 pelo Papa João Paulo II, e visa sensibilizar para a importância de apoiar todos os doentes.