Utente sofre ataque cardíaco no Centro de Saúde do Caniço

Deu entrada no hospital o cidadão que esta tarde foi sujeito a manobras de Suporte Básico e Avançado de Vida após ter sido vítima de doença súbita seguida de paragem cardio-respiratória quando se encontrava no Centro de Saúde do Caniço.

Prontamente assistido por equipa médica do Centro de Saúde intervenção posteriormente reforçada com a intervenção da EMIR e colaboração de uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, após terem sido realizadas manobras de reanimação, a vítima, de 54 anos de idade, foi transportada de urgência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.