Indivíduo com comportamento suspeito no miradouro do Pináculo

Polícia e Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta tarde mobilizados ao miradouro do Pináculo, em São Gonçalo, devido à presença naquele local de indivíduo com comportamento suspeito – encontrava-se um pouco alterado. Tendo em conta o histórico de casos de quedas fatais no referido miradouro sobranceiro à falésia sobre a orla costeira do Funchal, o comportamento do homem, de 37 anos de idade, não foi ignorado, tendo rapidamente a autoridade policial comparecido no local.

Um agente da PSP conseguiu convencer o cidadão a seguir as suas recomendações, intervenção entretanto complementada com a chegada de ambulância dos BVM. O sujeito foi encaminhado para o hospital.