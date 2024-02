Forum Madeira alerta para comportamentos abusivos no Dia dos Namorados

Neste Dia dos Namorados, o Forum Madeira - Centro Comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE - lançou uma campanha 'Achas normal...?', "com o objectivo de consciencializar para comportamentos negativos nas relações abusivas".

"Frequentes em relações, o abuso emocional e psicológico pode prejudicar gravemente o parceiro que acha viver numa relação ‘normal’. O controlo, as atitudes tóxicas e, por vezes, violência devem ser alvo de denúncia. Com esta campanha, o Forum Madeira pretende alertar a comunidade madeirense sobre os sinais de abuso a ter em atenção numa relação, e apoiar as vítimas com linhas de apoio telefónicas que podem salvar vidas", sustenta a organziação em comunicado de imprensa.

Assim, neste dia 14 de Fevereiro, o Centro Comercial convida todos a "perceber o que é realmente normal numa relação e incentiva os seus visitantes a celebrarem o amor e a amizade".

O Forum Madeira apela a "relações com base no respeito, confiança e igualdade" e mostra que "não é impossível sair de uma relação em que não se é feliz".

"As relações abusivas são uma problemática real, podendo afectar qualquer pessoa, independentemente do seu sexo, idade ou origem. O dia 14 de Fevereiro pode, para muitos, ser uma data que remete para uma experiência traumática e, por isso, o Forum Madeira pretende desmistificar este preconceito através da divulgação de uma mensagem de apelo ao amor baseado no respeito”, sublinha Rita Paixão, directora do Forum Madeira, citada na mesma nota.