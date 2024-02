Na edição desta quarta-feira, o DIÁRIO chama a manchete a notícia que aponta que a crise política compromete investimentos estruturais. Com a Região em regime de duodécimos “não podemos ter uma grande expectativa de que vai haver uma flexibilidade muito grande em termos dos prazos”, alerta Duarte Pitta Ferraz, presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, em entrevista ao DIÁRIO. As metas estão bem mais condicionadas onde há maior componente da construção civil.

Em destaque temos, também, novos elementos nos TVDE. O tribunal abre caminho aos concorrentes dos táxis. A norma regional que fixou contingente de 40 viaturas e limite máximo de 3 por operador foi declarada inconstitucional. Decisão elimina restrições à entrada, por exemplo, da Uber, Bolt ou Cabify.

Sobre a crise política que condiciona a Madeira, saiba que nomes só depois da resposta de Ireneu. O PSD propõe, sexta-feira, um novo governo ao Representante da República. A demissão do presidente do Governo fez cair o Orçamento para 2024 e prolongar o regime de duodécimos. Ainda assim, o executivo está a reconduzir directores regionais, e acrescentamos que Albuquerque mantém dupla imunidade apesar da demissão.

Destacamos, também, a depressão Karlotta ensombra o Carnaval. O mau tempo promete atrapalhar desfiles das escolas, na sexta-feira. O cortejo alegórico, que junta 13 trupes na noite de sábado, no Funchal, deverá passar entre os pingos da chuva.

Por fim, trazemos à primeira página os sete anos de prisão por torturar mulher e filha. Um homem de 53 anos condenado por violência doméstica. Já o suspeito de esfaqueamento mortal no Campanário aguarda julgamento na cadeia.

