“Vamos em busca do sonho de subir de divisão”

No programa Bola no Ar da TSF Madeira – transmitido no passado dia 11- o presidente do Nacional, Rui Alves, assumiu, em primeira mão, que o novo objectivo do Nacional para as derradeiras 14 jornadas na II Liga- a equipa alvinegra tem um jogo a menos, com o Leixões a 28 de Fevereiro- é a luta pela subida de divisão, alcançado que está o primeiro desiderato da temporada, manutenção, e que foi alcançado com os 40 pontos averbados na última jornada com o Lank Vilaverdense. Ora, na antevisão ao jogo de domingo com o Feirense, o treinador Tiago Margarido não teve pejo em alinhar no sonho do presidente.

“Tal como o nosso presidente já assumiu, a nossa meta para esta fase final do campeonato é continuarmos a manter a performance que temos tido até ao momento e que é conquistarmos, em média, dois pontos por jogo- o que no final traduziria na conquista de 68 pontos, pontos esses que, à partida, daria a subida de divisão. Temos esse sonho e vamos em busca desse senho. O nosso presidente tem esse sonho, nós temos esse sonho e convidamos todos os adeptos nacionalistas a sonharem connosco em busca desse objectivo. O grande objectivo da temporada, 40 pontos e consequente manutenção, foi alcançado. Tudo o que conseguirmos além disso a partir de agora será um extra. Estamos, por isso, muito motivados para ir em busca de mais alguma coisa.”

Na eventualidade do novo objectivo, subida de divisão, não ser alcançado, Tiago Margarido garante que nada vai apagar o que já foi feito e que a temporada 2023/2024 nunca terá qualquer lampejo de negatividade. “Penso que não há qualquer hipótese de pensar nisso pois o que nos foi proposto desde o início foi alcançarmos a manutenção, o que felizmente já conseguimos. O facto de eventualmente chegarmos ao fim e não conseguirmos a manutenção não é de todo um objectivo falhado pois, tal como disse, é um sonho que temos. Existem equipas que foram montadas para subirem de divisão, com a obrigação de subirem de divisão. Nós vamos em busca do sonho de subir de divisão.”