Combustíveis voltam a subir 2 cêntimos na Madeira

Os combustíveis voltam a subir 2 cêntimos na próxima semana, de acordo com os preços máximos de venda publicados esta sexta-feira pelo Governo Regional.

A gasolina sem chumbo de 95 octanas passará dos actuais 1,561 euros para 1,579, sofrendo, assim, um aumento de 1,8 cêntimos por litro a partir das 00h00 da próxima segunda-feira na Madeira.

A subida será ligeiramente maior no gasóleo rodoviário que ficará 2 cêntimos mais caro. Actualmente custa 1,348 euros por litro, mas na próxima semana o preço por litro de gasóleo marcará 1,368 euros nas estações de serviço da Região.

O mesmo aumento de 2 cêntimos foi decretado para o gasóleo colorido, que subirá de 1,028 para 1,048 euros por litro.

Estes são os preços máximos de venda para os principais combustíveis que foram fixados por portaria do Governo Regional esta sexta-feira. São válidos entre 5 e 11 de Fevereiro.

A Portaria n.º 43/2024 que procede à actualização das taxas unitárias do imposto dos produtos petrolíferos e energéticos (ISP) a praticar na Região Autónoma da Madeira foi publicada esta sexta-feira no JORAM.

O agravamento de preço reflecte a alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na Região, designadamente a que incide sobre a gasolina sem chumbo IO95, o gasóleo rodoviário, e o gasóleo colorido e marcado, “conciliando a protecção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético”, sustenta o despacho assinado pelos secretários regionais com as pastas da Economia e das Finanças, Rui Barreto e Rogério Gouveia.

Na última sexta-feira, o executivo madeirense tinha decretado um aumento da mesma ordem de grandeza: 2 cêntimos por litro de gasóleo e gasolina abastecido pelos madeirenses.