Protecção Civil recebe actividade de orientação vocacional

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM recebeu, hoje, dois alunos do 12º ano da Escola Secundária Jaime Moniz, no âmbito do projecto organizado pelo Clube de Ciências Experimentais de Física e Química daquela escola, denominado 'Shadowing', sendo esta uma actividade de orientação vocacional, que pretende aproximar os jovens ao mundo laboral e, deste modo, orientar a escolha do futuro académico do aluno.

O objectivo desta acção pretende que o aluno acompanhe um profissional, no seu dia de trabalho, de modo que possa: observar o dia a dia de um profissional, as suas actividades e responsabilidades; interagir com outros profissionais da instituição de acolhimento; ter uma noção dos métodos, técnicas e tarefas relacionadas com a carreira do profissional e conversar, fazer perguntas e tirar dúvidas em relação à função específica do profissional responsável e do funcionamento geral da instituição.

Estes dois alunos acompanharam os profissionais de diversas divisões afectas ao Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, entre elas a Divisão de Formação, Divisão de Planeamento Operações e Comunicações tendo a oportunidade de ficar a conhecer o Centro Integrado de Comunicações, local onde são geridas as operações de socorro, o Serviço de Emergência Médica Regional, a Inspeção Regional de Bombeiros, a Divisão de Análise de Riscos e Ordenamento do Território, a Divisão de Segurança Contra Incêndio em Edifícios e, por fim, visitaram a Brigada Helitransportada, constituída pelos operacionais pertencentes aos bombeiros, pilotos, operador de guincho e responsável pela manutenção do meio aéreo.