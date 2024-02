Marinha coordenou resgate de 24 pessoas em Janeiro

A Marinha, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, de Ponta Delgada e do Subcentro do Funchal, coordenou durante o mês de Janeiro 26 acções de busca e salvamento marítimo das quais resultaram 24 vidas salvas. O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal não registou, no mês passado, acções de busca e salvamento marítimo.



Na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, foram registados 19 incidentes em que foram salvas 21 pessoas.

Na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 7 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 3 pessoas.