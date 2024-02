Casa de Napoleão no Chão nas Feiteiras era objectivo para um filme há 22 anos

O Chão das Feiteiras deveria ter uma réplica da Casa de Napoleão. Essa era uma das contrapartidas para a gravação de um filme sobre Napoleão Bonaparte, tendo a Madeira como cenário, tal como revelava a edição de 16 de Fevereiro de 2002.

A gravação do filme deveria desenrolar-se tanto no Chão das Feiteiras, tendo por base a casa de Napoleão, como no Paul do Mar. O porto dessa freguesia serviria para as filmagens de um mercado da época medieval e as fachadas das casas serviriam para as habitações.

Este foi um projecto apresentado ao Governo Regional, em 2002, que se entusiasmou com as potencialidades da Madeira para a filmagem de películas cinematográficas. O Conselho de Governo chegou mesmo a aprovar a constituição da 'Film Comission', Um organismo a ser tutelado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura com o objectivo não só de promover a inclusão da Região nas rotas da produção cinematográfica internacional, mas também de atrair as mesmas para a Região. No fundo, era função desta comissão viabilizar as gravações na Madeira e Porto Santo.

A comissão viria a ser presidida pelo realizador e produtor António da Cunha Telles, tendo sido despoletada por este interesse francês em realizar na Região o filme sobre Napoleão.

Contudo, apesar do entusiasmo, o Chão das Feiteiras nunca ficou com uma Casa de Napoleão para poder ser visitada por todos os interessados.