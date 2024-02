“Em casa temos facilitado um pouco”

A Camacha, líder da Série A do Campeonato de Portugal com 33 pontos, joga domingo em Vila Nova de Famalicão diante do Ribeirão, último classificado com 17 pontos. Um confronto entre duas equipas que estão em posições antagónicas na tabela classificativa, mas que para o treinador da Camacha, Tiago Quaresma, não faz com que esteja à espera de facilidades, muito pelo contrário.

“Vamos enfrentar um adversário com qualidade e não podemos olhar para a tabela classificativa. Por isso temos que chegar lá e impor o nosso jogo pois só assim é que vamos conseguir o nosso objectivo que é a vitória. Esta é uma fase menos positiva da nossa equipa. Contudo, vamos com o objectivo de regressarmos às vitórias e voltarmos a uma sequência de exibições e conjugar essas exibições com bons resultados. Fizemos uma primeira volta muito boa, em que conquistámos 27 pontos em 13 jogos. Temos tido uma sequência de jogos menos positiva principalmente em casa em que temos facilitado um pouco nesta segunda volta. Na primeira volta perdemos apenas com o Pevidém em casa. São fases que qualquer equipa atravessa.”