47 Acidentes, 19 feridos e 22 ‘condutores’ detidos

Menos acidentes, o mesmo número de feridos e mais detidos, eis o balanço da actividade da Polícia de Segurança Pública (PSP) registada nesta última semana (de 9 a 15 de Fevereiro), nas estradas da Madeira e do Porto Santo, comparativamente ao período homólogo anterior.

Nesta semana dominada pelo Carnaval, a autoridade policial registou 47 acidentes de viação na Região.

Mais de metade da sinistralidade rodoviária verificou-se no município do Funchal (28 acidentes). Nos concelhos rurais, liderou Machico (5), seguida da vizinha Santa Cruz (4), e logo atrás a Ribeira Brava (3). As autoridades policiais registaram 2 acidentes nos concelhos da Calheta e de Santana, e um acidente em Câmara de Lobos, São Vicente e no Porto Santo. Porto Moniz foi o único município ‘ileso’ de acidentes na estrada.

A quase meia centena de acidentes de viação resultaram em 18 feridos ligeiros (14 no Funchal, 2 na Calheta e em Santa Cruz) e 1 ferido grave no Funchal.

Segundo o comunicado emitido pelo Comando Regional da Madeira da PSP, a prevalência na tipologia das ocorrências continua a ser colisões (38), tendo ainda sido ocorrido três despistes, dois atropelamentos e quatro acidentes de outras tipologias não identificadas.

No mesmo período a PSP deteve 11 indivíduos por condução de veículo em estado de embriaguez, (6 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos e no Porto Santo, e 1 na Calheta).

Além destas detenções por excesso de álcool, a polícia procedeu ainda à detenção de outros 11 indivíduos, nove por condução sem habilitação legal (3 no Funchal e em Câmara de Lobos, 2 em Santa Cruz e 1 em Santana), assim como uma detenção por desobediência/recusa de teste ao álcool, em Câmara de Lobos e uma detenção por desobediência/carta apreendida, no Porto Santo.