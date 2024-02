Sistema ‘Park & Ride’ nos Viveiros foi suspenso há 22 anos

Foi a 15 de Fevereiro de 2002 que o DIÁRIO deu conta da suspensão do serviço ‘Park & Ride’ no estacionamento dos Viveiros. A verdade é que esta era apenas uma amostra do fim anunciado deste sistema de parqueamento, que não vingou na Região.

O ‘Park & Ride’ era um serviço que replicava um sistema já implementado em outros países da Europa. Consistia na criação de parques de estacionamento, a preços mais acessíveis, na zona periférica da cidade, disponibilizando gratuitamente autocarros, que levavam as pessoas até à baixa.

O Enoparque dos Viveiros foi inaugurado no final de Junho de 2001, mas poucos meses durou com este sistema. Em Janeiro de 2002 acabaria suspenso. Este parque disponibilizava largas dezenas de estacionamento e o transporte para o centro da cidade do Funchal era garantido pelo grupo Estevão Neves. No entanto, a fraca procura ditou a suspensão deste serviço. Na altura, a existência de um estacionamento no Campo da Barca, com preços semelhantes e mais perto do centro da cidade, era apontado como uma das razões para a fraca adesão.

“O investimento que é feito nestes parques com certeza irá ter retorno e vamos criar as condições para isso”, afiançava Gonçalo Câmara que, nessa época, era vereador na Câmara Municipal do Funchal. Aliás, a autarquia tinha ainda prevista a criação de estacionamentos com o mesmo sistema ‘Park & Ride’ nos Barreiros, junto à Ribeira de João Gomes e no Tecnopólo. Um mês antes, em Janeiro de 2002, tinha entrado em funcionamento o Tecnoparque, explorado pela empresa Tecnovia, e localizado junto ao Clube Naval do Funchal.