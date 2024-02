"É um dia triste para toda a ilha do Porto Santo"

A ilha do Porto Santo chora hoje a perda de José Reis, o icónico senhor das 'lambecas', que faleceu, esta tarde, no Funchal, vítima de doença.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, manifestou ao DIÁRIO as suas "sentidas condolências" à família e destacou a tristeza que envolve toda a ilha neste momento difícil. "É um dia triste para o Porto Santo, porque o Sr. José Reis é uma pessoa conhecida de toda a gente, não só dos habitantes da ilha, mas de todos aqueles que passam por aqui, porque sabemos a importância que as lambecas e os gelados têm na nossa história", afirmou o autarca.

É um dia triste para todos nós. Era uma pessoa extremamente afável, amiga, que sempre trabalhou e foi um exemplo que com mais de 90 anos ainda continuava a desenvolver a sua actividade. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Apesar da forte ligação aos sabores refrescantes do Verão, Nuno Batista também destaca o envolvimento que José Reis tinha em outras áreas, como a pesca, realçando, por isso, o relevante papel desempenhado na comunidade portosantense. "Contactou com muita gente e era uma pessoa muito querida por todos. É um momento em que perdemos alguém que, só por si e pela sua imagem também representava um pouco o Porto Santo, e foi isso também o reconhecimento que o Governo Regional lhe fez há relativamente pouco tempo", concluiu.