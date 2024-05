Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 11 de Maio.

Trabalho precário e a tempo parcial

A evolução recorde do emprego na Região teve um senão: cresceu apenas na população com menos escolaridade. Trabalho a ‘meio tempo’ aumentou quatro vezes mais do que a tempo inteiro. Esta é a manchete do DIÁRIO de hoje.

Contudo, outros assuntos estão na primeira página do seu DIÁRIO

“Se não tivermos estabilidade política vai haver estagnação”

Miguel Albuquerque dispensa Montenegro de vir na campanha à Madeira e assegura que “toda a gente vai sentir” se o PSD não conseguir a maioria. Em entrevista reafirma a abertura a alianças pós-eleitorais e diz que vai manter o núcleo duro do governo, caso seja o vencedor

Câmara detecta mais de mil fugas de água invisíveis no Funchal

Arguido do caso das viagens já cumpriu pena de prisão

Medidas de coacção dos suspeitos da operação ‘Rota do Viajante II’ ainda não foram determinadas

Nacional quer todos na luta pela subida

Tiago Magarido salienta “ fome de vencer em Tondela. No Marítimo, Platiny pode falhar primeiro jogo da II Liga.

