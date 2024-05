Vanessa da Mata actua na Ponta do Sol

A cantora brasileira Vanessa da Mata vai actuar esta noite, a partir das 22h30, na Ponta do do Sol Festival Aqui Acolá. Vanessa da Mata é uma das mais renomadas cantoras brasileiras do actualidade

Outros eventos para hoje, 11 de Maio

9h00-13h00- Comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro (DIE

Conferência com o tema «Construir o Futuro dos Cuidados de Saúde com os Enfermeiros: Inovação, Compromisso e Valor»

Hotel The Views Monumental – Lido

XVI Colóquio do Mercado Quinhentista sob o tema "Machiquo, Chão de Fogo" Fogo"

9h30 - Abertura Oficial

10h30- Cerimónia oficial de abertura da Semana da Saúde – (9 a 16 )

Largo Padre Lomelino – Centro do Caniço

11h00/13h00- Loja Portfolio Aeroporto Madeira - Degustações de produtos típicos, mostra de artesanato, moda e bordados com história, danças e músicas tradicionais

Aeroporto da Madeira

15h00- Mesclarte'24 - Cimeira Atlântica das Industrias Criativas 2024 c/ José Manuel Rodrigues

Programa Oficial - Sessão de Abertura





19h00- Arranque do III Madeira UnderWater Open Photografy & Video 2024 Champioship, que este ano tem a novidade de em paralelo, ser disputada a 1.ª Etapa da Taça de Portugal



19h30 - Animação de Rua - Grupo Folclórico de Casa do Povo de Gaula

Centro Histórico de Santa Cruz

22h30- Festival Aqui Acolá - VANESSA DA MATA

Avenida 1.º de Maio - Ponta do Sol

Agenda do Governo

9h30- Jorge Carvalho, estará presente, na sessão de abertura do XVI Colóquio do Mercado Quinhentista.

Fórum de Machico

10h30- Pedro Ramos - Estará presente na Cerimónia de Abertura da Semana da Saúde, promovida pela Missão Ilhafarma

Largo Padre Lomelino, no Caniço

11h00- Miguel Albuquerque visita um novo arruamento, que permite a ligação entre cotas mais altas da freguesia de São Roque, entre o Lombo Jamboeiro e o Galeão

Principais efemérides a 11 de Maio

1943 - II Guerra Mundial. Tropas norte-americanas obtêm a primeira vitória sobre os japoneses, conquistando Attu, nas Ilhas Aleutas.

1949 - O Estado de Israel é admitido nas Nações Unidas.

1977 - Morre o advogado e escritor Mário de Castro, membro do grupo dinamizador do movimento Seara Nova.

1981 -- Morre, em Miami, aos 36 anos, o músico Bob Marley.

1983 - Primeira reunião conjunta de delegações do PS e do PSD, para a constituição do Governo de coligação Bloco Central.

1984 -- A primeira Lei de despenalização do aborto é publicada no Diário da República.

1991 - É publicada a Lei do Multipartidarismo, em Angola.

1995 - Morre o pintor Neves e Sousa, aos 74 anos.

1999 - Abre a Casa do Artista, na Estrada da Pontinha, em Lisboa. É Raul Solnado que traz a ideia do Brasil, em 1965.

2001 -- Criação da Wikipédia em língua portuguesa.

2004 -- A Comissão Europeia retira Portugal da lista de países sujeitos a procedimento por défices excessivos.

2006 - O secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan nomeia o ex-presidente português Jorge Sampaio primeiro enviado especial da ONU para o combate à tuberculose.

2008 - O jogador do Benfica Rui Costa despede-se dos relvados e põe fim a uma carreira de 18 anos, que teve o seu ponto alto na conquista da Liga dos Campeões de Futebol, em 2003, ao serviço do AC Milan.

2010 -- O Papa Bento XVI chega a Portugal para uma visita de quatro dias.

2012 - Morre, aos 41 anos, o pianista e compositor Bernardo Sassetti.

Pensamento do dia: "Se o louco persistisse na sua loucura, tornar-se-ia homem de juízo". William Blake (1757-1827), poeta inglês.