Funchal aumenta apoio para 20 euros por cada atleta inscrito nos clubes

A Câmara Municipal do Funchal vai conceder um apoio no valor de 20 euros por cada atleta inscrito nos clubes, que tenham até 15 anos de idade. Cristina Pedra afirma que este é um aumento de 5 euros por cada jovem atleta.

“Esta medida representa 100 mil euros, ao longo do ano”, devendo cobrir cerca de 5 mil atletas, que reúnem condições para receber este apoio. A explicação foi dada pela presidente da Câmara Municipal do Funchal, após a habitual reunião de Câmara.

Outro assunto explanado foi em relação à cobrança da água. A autarca frisou que houve um aumento das notas informativas e dos alertas aos próprios munícipes, sendo que não é seu objectivo da Câmara cobrar juros. “Contrariamente ao que o anterior executivo fazia, neste momento existem 60 dias, após emissão da factura, para o munícipe pagar a factura da água sem qualquer juro”, explicou Cristina Pedra, indicando que ao fim de 45 dias é enviada uma carta para o munícipe a dizer que tem mais 15 dias para pagar, com um período em que é cobrado juro.

Respondendo a declarações de Miguel Silva Gouveia, vereador pela coligação Confiança, Cristina Pedra lembrou que, num dos anos em que a autarquia era liderada por ele, houve 200 execuções de valores inferiores a 10 euros, sendo que em dois anos houve 70 mil processos de execução fiscal executadas pelo executivo liderado por Miguel Silva Gouveia. Cristina Pedra afirmou que é dado incentivo ao pagamento por prestações.

Questionada sobre as críticas da coligação Confiança à gestão do trânsito no Funchal, divulgadas junto da comunicação social, Cristina Pedra afirma que esse nem foi um tema levantado ao longo da reunião de Câmara. “Já é frequente existirem declarações de temas que não são minimamente levantados nem antes, nem durante a reunião de Câmara”, atirou a presidente da Câmara Municipal do Funchal.