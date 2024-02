Profissionais de saúde do SESARAM marcam presença no 18.º Congresso Português do AVC

Os profissionais de saúde do Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) participaram no 18.º Congresso Português do AVC (Acidente Vascular Cerebral), que teve lugar entre os dias 1 e 3 de Fevereiro, na cidade do Porto, através do coordenador da Unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça, João Patrício Freitas, e dos médicos Tiago Freitas, especializado em medicina interna, e Hugo Dória, neurorradiologista.

Os três profissionais integraram a comunicação oral relativa ao primeiro ano da Via Verde AVC inter-arquipélagos portugueses, com a apresentação de um estudo retrospectivo observacional de doentes evacuados da Região Autónoma da Madeira para a Região Autónoma da Madeira e internados na sua Unidade de AVC (U-AVC), entre de Janeiro de 2023 e 15 de Dezembro de 2023. Neste período foram realizados 12 transportes de doentes, com idade média de 63,4 anos e distribuição equitativa de género.

"A duração média do internamento foi de 14,8 dias, com a obtenção de um bom resultado funcional dos doentes, quer na altura da alta, quer três meses após a alta", explica nota enviada pelo SESARAM.

Ainda assim, os profissionais consideram que deve ser realizado um esforço para que período despendido na evacuação seja encurtado, uma vez neste tipo de situações o tempo de resposta é extremamente importante para a atuação e redução das sequelas.

O médico Tiago Freitas desenvolveu também uma palestra sobre a Estratégia do U-AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça ao nível da Monitorização de Qualidade e Certificação ESO, tendo salientado, a este propósito, que “os doentes vítimas de AVC apresentam necessidades multifacetadas, o que requer cuidados complexos e esforço multidisciplinar”, reforçando que “o compromisso entre os membros da equipa melhora significativamente os cuidados prestados nas diversas fases da cadeia de cuidados: pré-hospitalar, agudos e pós alta”.

O especialista realçou ainda que a Unidade iniciou, em 2023, um processo de certificação que levou à reunião de documentos e à alteração e adaptação de rotinas que visavam a conformidade com os critérios exigidos para a Certificação ESO da U-AVC. Um passo que considera ter sido “uma mais-valia” e um processo de crescimento enriquecedor” para a U-AVC.