Demissão “já devia ter sido aceite à semana passada”

Para o Bloco de Esquerda (BE) a exoneração de Miguel Albuquerque só peca por tardia.

“Essa demissão já devia ter sido aceite pelo Representante da República à semana passada”, reagiu esta tarde Roberto Almada. Para o deputado único do BE “é claro que este Governo, por tudo o que se passou, não tem condições democráticas para continuar ao leme da RAM”, razão para desejar que o doravante governo de gestão seja apenas para assegurar a governação corrente até a realização de eleições antecipadas.

“Esperamos que este seja um governo de gestão até ao Presidente da República marcar eleições antecipadas”, por entender que “é o que deve acontecer” face aos desenvolvimentos que estão na origem da crise política instalada na Região.

O parlamentar bloquista diz mesmo que “o contrato que foi firmado com os madeirenses no passado dia 24 de Setembro – eleições Regionais 2024 – é um contrato que já não é válido uma vez que as condições políticas alteraram-se”, validade que só poderá ser reposta com novas eleições o quanto antes.