PTP diz que "pior do que a corrupção na política é a corrupção na justiça"

A justiça foi um dos temas aborados pelo Partido Trabalhista Português (PTP) numa iniciativa de pré-campanha eleitoral para as Eleições Legislativas nacionais que realizou esta tarde.

Na ocasião, Raquel Coelho defendeu um maior escrutínio e a reforma ao aparelho de justiça.

"Ninguém consegue compreender como é que após uma operação do MP com cerca de 300 pessoas, após uma detenção de 21 dias, vem o Juiz Jorge Melo dizer que o MP não tem para fortes indícios de crimes de corrupção", disse a cabeça-de-lista do PTP.

"Há duas vozes na justiça, o mesmo caso tem interpretações completamente diferentes. Chegamos à conclusão de que existe um grande braço de ferro a puxar para lados distintos e quem fica prejudicado é o sistema democrático", apontou, ainda, Raquel Coelho.

Nesse sentido, o PTP apela ao voto dos madeirenses em forças que "não se deixam vender, nem vergar" e que, ao mesmo tempo, aponta, "têm sido dos principais combatentes da corrupção e da promiscuidade na política e também no poder judicial".