PTP quer saber se PAN e PSD vão fechar o novo acordo Governo novamente no Hotel Savoy

O PTP realizou uma acção de campanha para desafiar o PAN e o PSD a mostrar a factura do aluguer da sala do Hotel Savoy onde assinaram o acordo do primeiro programa de governo. Também querem saber se o próximo acordo de “governo recauchutado” será celebrado naquela unidade hoteleira.

“Queremos saber se o PAN e o PSD ganharam vergonha na cara ou vão novamente assinar “acordos” naquele que é o maior atentado urbanístico da Madeira e na prova viva da promiscuidade entre o poder político e económico”, disse Raquel Coelho.

No seu entender, tem de aparecer factura da despesa, "senão estamos perante não só uma imoralidade como uma ilegalidade no que toca lei de financiamento dos partidos, no qual, não pode haver ofertas por parte de entidades colectivas".