PTP fala de "oportunismo dos partidos da oposição" na luta anti-corrupção na Madeira

Raquel Coelho manifestou-se, esta tarde, sobre o que considera ser "o oportunismo de partidos e políticos na Madeira.

Em comunicado de imprensa, a dirigente do PTP aponta que os partidos da oposição, que “nunca moveram uma palha no combate anti-corrupção na Madeira" vêm, agora, tentar “colher os louros”, quando "o regime está em queda", devido à operação do Departamento Central de Investigação e Acção Penal que visa os presidentes do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque e Pedro Calado.

“Depois do trabalho estar feito é fácil”, atira Raquel Coelho, questionando "onde estavam eles?", enquanto o regime estava forte.

"Ainda ajudavam os corruptos a perseguir os democratas que lutavam contra a corrupção”, reforça.

A trabalhista recorda, a propósito, os "sucessivos levantamentos da imunidade dos democratas do jornal Garajau, que tinham assento parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, quer fossem do PND ou do PTP, para irem responder a tribunal aos inúmeros processos que corruptos lhes colocavam para os tentar silenciar".

Raquel Coelho diz ainda que "nunca se esquecerá das injustiças a que foram sujeitos com a ajuda e permissividade dos próprios partidos da oposição, que nunca abriram a boca sobre as perseguições de que foram sujeitos os democráticas do jornal Garajau, desde agressões, ameaças, actos de vandalismo, perseguição judicial, penhora de património e indemnizações milionárias".