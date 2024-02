Aprovado relatório e contas do Marítimo com prejuízo de 154 mil euros

A Assembleia Geral do Club Sports Marítimo aprovou, por maioria, as contas de 2022/23, com um resultado negativo de 154 mil euros.

Aprovada também a doação ao Marítimo das quotas detidas por Avelino Gaspar e Carlos Pereira da Marítimo SGPS que, através da GPI, detinha o património imobiliário de Santo António.

O sócio Luís Miguel Rosa foi eleito ainda para ser o representante dos sócios na SAD.

Estiveram presentes nesta Assembleia Gera extraordinária l106 sócios.