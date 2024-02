Lixo marinho esteve em debate em escola da Ribeira Brava

O lixo marinho foi o tema central de um debate que decorreu, esta terça-feira, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava.

'Debate pelo ambiente – Lixo Marinho' foi uma iniciativa promovida no âmbito do projecto 'Mare Nostrum', daquele estabelecimento de ensino.

Os destinatários desta acção foram os alunos do 12.º ano, tendo contado com a colaboração da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

"Na ocasião, o biólogo marinho Tiago Dias, técnico de conservação marinha da SPEA, realizou uma introdução à temática da poluição marinha e do seu impacte na biodiversidade e na saúde humana, traçando uma resenha do trabalho que vem sendo realizado por aquela ONG na Região, particularmente no que concerne à protecção da avifauna marinha da Madeira, designadamente de espécies tais como a Alma-negra, a Cagarra, o Calcamar, a Freira-da-Madeira, a Freira-do-Bugio ou o Roque-de-Castro", podemos ler na nota enviada às redacções.

Os alunos assumiram o papel de decisores políticos e de representantes de organizações ambientais, de representantes do sector empresarial e de representantes da comunidade, tendo, nessa condição, de apresentar os melhores argumentos para defender a sua posição num determinado quadro relacionado com a poluição marinha.

"Apesar das múltiplas divergências verificadas entre as diversas fações em contenda, é sempre possível a criação de consensos e sinergias em prol da sustentabilidade, haja bom senso e boa vontade na defesa do bem-estar comum, tendo sempre em consideração os três principais pilares de sustentabilidade e a sua interdependência: economia, sociedade e ambiente, certos de que qualquer desenvolvimento que descure um destes factores está condenado ao fracasso", concluiu a organização da iniciativa.