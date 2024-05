O envelhecimento cutâneo consiste num abrandamento progressivo do metabolismo cutâneo que começa a partir dos 25 anos.

Evolui lentamente ao longo do tempo, esta evolução vai depender de dois factores, internos e externos. Interno por antecedentes genéticos, metabólicos e hormonais. Externos por exposição excessiva aos raios UV, medicação, tabaco ou pelos factores ambientais.

É de salientar que os factores externos são, em grande parte, os principais causadores do envelhecimento precoce.

Cuidados preventivos em gabinete

A Magic Skin Clinic dispõe de tratamentos anti-envelhecimento adequados a cada faixa etária.

Para os primeiros sinais de envelhecimento, o tratamento de Spirulina Boost; para peles mais maduras o tratamento de Silicium Lift.

Unindo qualquer um destes tratamentos com a radiofrequência, ajuda na estimulação de novas fibras de colagénio e elastina.

Cuidados a ter

É fundamental dar continuidade do tratamento em casa, com os produtos aconselhados pela profissional, combinando sempre a linha de limpeza e hidratação.

Suplementação

A suplementação é outro complemento pós-tratamento em que sugerimos o collagene, “shot”. O collagene, “shot” consiste num tratamento de 3 meses, com a toma diária do suplemento durante os 10 primeiros dias de cada mês.

Temos também o de suplemento Spirulina Boost com magnésio marinho, que consiste na toma de uma saqueta diária apenas durante 7 dias.

Alimentação

A qualidade e o equilíbrio da nossa alimentação são fundamentais. Forneça ao seu organismo alimentos vitais para um melhor desempenho, como água, oligoelementos, vitaminas, proteínas, lipídios ricos em ómega-3 e 6 e hidratos de carbono de baixa absorção.

Somos todos iguais face ao envelhecimento?

Não, todos somos diferentes, algumas peles "marcam" mais que outras, por exemplo, peles mais finas e secas terão rugas com mais facilidade do que as peles oleosas e espessas.

A genética e a nossa qualidade de vida vão influenciar a capacidade de regeneração da pele.

No entanto, desde cedo devemos proteger a nossa pele das ameaças diárias, com os cosméticos adequados para que assim se atenuem as marcas da idade.

Magic Skin Clinic

Rua João Tavira 59, 2º andar,

900-075 Funchal

Para mais informações:

Contacto: 919 999 419

Email: [email protected]

Facebook: facebook.com/luisacorreiacea

Instagram: magicskin_clinic

Conheça mais sobre os serviços da Magic Skin Clinic aqui!