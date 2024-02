Sabia que Marte tem uma cratera chamada Funchal? Nome foi dado há 20 anos

Foi em 2004 que uma das crateras de Marte passou a chamar-se Funchal. Este foi só mais um dos nomes portugueses que inspiraram 'batismo' neste planeta.

O planeta Marte possui mais de 800 crateras e os cientistas que as estudam nomeiam cada uma delas. Nesse processo, quando corria o ano de 2004, uma delas foi chamadas de Funchal. Antes, já Aveiro e Lisboa tinham dado nomes a crateras. Quanto aos vales de Marte, havia 'Tagus', 'Munda' e 'Durius', tudo em honra dos rios portugueses: Tejo, Mondego e Douro, respectivamente.

O DIÁRIO, na edição de 5 de Fevereiro de 2004, explicava que a nomeação de luas e cometas obedece a determinadas regras, sendo que normalmente recorre-se ao nome de quem as descobriu. Já no caso de crateras e vales, não há uma regra definida, tentando-se dar nomes o mais abrangentes possível. Portugal dá o nome a um asteróide.

Derrocada encerrou central hidroeléctrica

Ainda nessa edição, dávamos conta do encerramento da central hidroeléctrica da Ribeira da Janela, devido a uma derrocada. A obra de construção do túnel de ligação entre a Ribeira da Janela ao túnel da Fajã do Barros levaram à cedência do terreno. Dois apoio de uma das condutas da central acabaram por ficar danificados, motivando o seu encerramento.