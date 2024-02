Mil foliões inscritos para o Cortejo Trapalhão

Em contagem decrescente para o arranque do satírico Cortejo Trapalhão, o desfile deste ano regista já "perto de mil inscritos", segundo a organização, quando falta(va) 15 minutos para o fecho das inscrições, às 15h30.

Com partida da Avenida Francisco Sá Carneiro – faixa Sul, junto ao entroncamento com a Rua Virgílio Teixeira (acesso ao Cais 6 e à Lota do Funchal), o ‘Trapalhão’ cumpre o mesmo percurso do Cortejo Alegórico de sábado à noite, ou seja, percorre as duas avenidas na frente-mar da cidade – Avenida Sá Carneiro e Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), para terminar na Praça da Autonomia (junto à Casa da Luz).

Sendo de participação livre, que é como quem diz, aberta a todos, residentes ou visitantes, a organização, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, tem 2.230 euros para distribuir em 14 prémios a atribuir, entre prémios individuais (8) a partir dos 50 euros, e prémios de grupos (6) no valor máximo de 500 euros.

Habilitam-se aos prémios monetários os foliões que fizeram prévia inscrição – até meia hora antes do início do cortejo - individualmente ou em grupo (mínimo seis pessoas), nas diferentes categorias das quatro classes que compõe a classificação – Classe de Adultos, Classe de Crianças, Classe de Melhor Trapalhão, Classe Rei Trapalhão e Travesti.

A entrega dos prémios deste Cortejo Trapalhão está prevista acontecer a partir das 18 horas no palco da Praça da Restauração, junto ao Mercadinho de Carnaval montado na Avenida Arriaga.