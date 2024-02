Albuquerque é ausência confirmada

O presidente demissionário, Miguel Albuquerque, não marca presença no cortejo alegórico que esta noite enche a marginal do Funchal.

Eduardo Jesus, secretário com a tutela do Turismo confirmou a ausência do ainda presidente do Governo. Mas em substituição deste, revela que a esposa e filhos devem comparecer na tribuna das entidades oficiais.

Quem também marca presença são os secretários Pedro Ramos e Ana Sousa, assim como a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.