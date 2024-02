Grupo de escoteiros visitou Protecção Civil

Os jovens da Alcateia do Grupo 24 - Funchal, da Associação dos Escoteiros de Portugal, visitaram, na passada sexta-feira, dia 3 de Fevereiro, as instalações do Serviço Regional de Proteção Civil.

De acordo com nota à imprensa, "estes jovens ficaram a conhecer as instalações afectas à protecção civil regional e o quotidiano dos profissionais que exercem a sua missão neste Serviço, designadamente, os operacionais do Comando Regional de Operações de Socorro, Médico e Enfermeiro da Equipa EMIR e a Brigada Helitransportada, constituída pelos operacionais pertencentes aos bombeiros, pilotos, operador de guincho e responsável pela manutenção do meio aéreo".

Esta é uma forma de dar a conhecer todo o sistema de socorro da Região, promovendo na população uma cultura de segurança, sensibilizando-a para as medidas de auto-protecção como um importante complemento ao sistema já instalado.