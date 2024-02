Palestra assinala amanhã o Dia Internacional da Criança com Cancro

No âmbito do Dia Internacional da Criança com Cancro, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) realiza amanhã, 15 de Fevereiro, uma Palestra "Criança e Cancro: um olhar compassivo e informativo", a ter lugar pelas 18h30, na FNAC Madeira.

No dia em que se assinala uma data criada em 2002 pela Childhood Cancer International, que "tem como objetivo ajudar todas as crianças vítimas de cancro a aceder a melhores tratamentos e medicamentos, bem como dar apoio às famílias e amigos", a iniciativa irá contar com as oradoras Ana Paula Ornelas, médica pediatra responsável pela Unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Rita Caldeira, assistente social do SESARAM, e Rafaela Silva, enfermeira da mesma unidade oncológica.

A moderação do debate será feita por Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da LPCC, e Maria Vieira, psicóloga e coordenadora da Psico-Oncologia e Formação do NRM-LPCC.