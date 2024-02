Líderes Benfica e Sporting com tarefas desiguais na 22.ª jornada da I Liga

Os rivais Benfica e Sporting, que lideram a I Liga de futebol -- apesar de os 'leões' terem menos um jogo realizado --, enfrentam tarefas desiguais na 22.ª jornada da prova, perante Vizela e Moreirense, respetivamente.

Enquanto o campeão nacional recebe no domingo o 17.º e penúltimo classificado, o Sporting encerra a ronda na segunda-feira em Moreira de Cónegos, seguríssimo sexto posicionado e um obstáculo muito difícil à recente caminhada vitoriosa da equipa de Alvalade.

A formação 'leonina' venceu os últimos sete encontros no campeonato, igualando a melhor série, estabelecida por duas vezes pelo Benfica, registo que até já poderia ter batido se a partida com o Famalicão, da 20.ª jornada, não tivesse sido adiada por motivos de segurança.

O Sporting pode superar esse registo já frente ao Moreirense, contando para isso com um jogador em estado de graça, o avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga, com 16 golos, e eleito melhor jogador da prova nos últimos quatro meses.

Gyökeres marcou um dos tentos da vitória na primeira volta, por 3-0, mas, desta vez, o desafio será longe do estádio José Alvalade, onde a equipa treinada por Rúben Amorim venceu todos os 11 jogos disputados, num recinto onde o Moreirense apenas perdeu com FC Porto, Sporting de Braga e, surpreendentemente, Casa Pia.

O Benfica não deixará de tentar pressionar o rival lisboeta quando receber o Vizela, que na terça-feira quebrou uma série negativa de 10 encontros sem vencer, ao impor-se por 1-0 ao Gil Vicente, ainda que isso não o tenha retirado da 'zona vermelha'.

Para isso, a equipa orientada pelo alemão Roger Schmidt, que na primeira volta ganhou em Vizela por tangencial 2-1, terá de regressar aos triunfos, depois de ter falhado a oitava vitória seguida, ao empatar 2-2 em Guimarães, graças a um golo de Arthur Cabral aos 90 minutos, quando os vimaranenses já tinham um jogador expulso.

Para já, Benfica e Sporting estarão concentrados nos encontros da primeira mão no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que vão disputar hoje, frente ao Toulouse e ao Young Boys, respetivamente, tal como o Sporting de Braga, que defronta o Qarabag.

O FC Porto apenas começa a disputar os 'oitavos' da Liga dos Campeões na próxima semana, ante o Arsenal, e, antes disso, tentará interromper o ciclo de duas partidas consecutivas sem ganhar na I Liga, com Rio Ave (0-0) e Arouca (derrota por 3-2).

A equipa treinada por Sérgio Conceição ocupa o terceiro lugar, a sete pontos dos comandantes -- que o Sporting pode transformar em 10 se bater o Famalicão -, recebe no sábado o Estrela da Amadora, 14.º, com apenas uma vitória nas últimas oito rondas, precisamente, na anterior (3-0 ao Portimonense).

Sporting de Braga, quarto colocado, e Vitória de Guimarães, quinto, em igualdade pontual, ambos com cinco pontos de vantagem sobre o Moreirense, prosseguem o duelo minhoto frente a duas equipas algarvias: Farense (oitavo) e Portimonense (15.º), respetivamente.

A 22.ª jornada do escalão arranca na sexta-feira, com a receção do Famalicão, 10.º da tabela, ao Rio Ave, 13.º, e encerra na segunda-feira, com a deslocação do Sporting ao reduto do Moreirense.

Programa da 22ª jornada:

- Sexta-feira, 16 fev:

Famalicão - Rio Ave, 20:15

- Sábado, 17 fev:

Desportivo de Chaves -- Boavista, 15:30

Portimonense - Vitória de Guimarães, 18:00

FC Porto - Estrela da Amadora, 20:30

- Domingo, 18 fev:

Casa Pia -- Arouca, 15:30

Benfica -- Vizela, 18:00

Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00

Sporting de Braga -- Farense, 20:30

- Segunda-feira, 19 fev:

Moreirense -- Sporting, 20:15