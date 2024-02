Iniciativa Liberal volta a lembrar a proposta da implementação de sistema de vetting

A implementação de um Sistema de Vetting é um dos projectos de Proposta de Lei à Assembleia da República, apresentados pelo partido Iniciativa Liberal, no âmbito do seu pacote de Combate à Corrupção.

"No final do mês passado, a Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal apresentou propostas na Assembleia Regional que apresentam medidas concretas no combate à corrupção. Que fique bem claro que o combate à corrupção não tem donos. É uma causa de todos, sem excepção", indica numa nota à imprensa.

Tal como explica em comunicado, uma das propostas é "criar um Sistema de Vetting na nomeação de Diretores Regionais nos Governos da Região Autónoma da Madeira". No fundo, o sistema quer "assegurar que os indivíduos selecionados para estes cargos sejam os apropriados e qualificados para as responsabilidades que irão assumir". Este processo envolve a avaliação minuciosa do histórico profissional, académico, criminal, financeiro, etc.

"Permite assegurar a integridade, a competência, a lealdade e a responsabilidade dos indivíduos escolhidos, contribuindo assim para o bom funcionamento das instituições públicas e para a manutenção da confiança da sociedade no governo", indica.