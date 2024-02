Trânsito sem muitos sinais de problemas

Bom dia. No início desta manhã de 'quarta-feira de cinzas' começa com pouco ou nenhum trânsito, pelo menos que traga dificuldades para os automobilistas que circulam a esta hora nas estradas da Madeira.

As mini-férias de Carnaval têm o seu natural efeito, pelo que só amanhã, com o reinício das aulas e o regresso de muita gente que aproveitou esta pausa, irá ser notado, muito provavelmente, a diferença no tráfego rodoviário matinal.

Foto Google Maps

O único ponto de complicação parece se notar na zona do nó da Cancela, possivelmente devido a uma avaria nalguma viatura, pois começa a formar-se dupla fila no sentido Machico - Ribeira Brava na Via Rápida.

Atenção ainda à perda de visibilidade por causa do nascer-do-sol que gera encadeamento aos condutores.

Ainda assim, nunca é demais apelar a uma condução responsável.