ARM quer voltar a contratar entidade externa para recolha de resíduos

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) volta a contratar uma entidade externa, para realizar um trabalho que lhe está atribuído com cessão. A empresa pretende contratar um prestado de serviços de recolha de resíduos, por um ano, para os concelhos abrangidos pela concessão, com excepção da ilha do Porto Santo.

Para tal, a empresa fez publica lançou um concurso que visa “aquisição de serviços para apoiar na limpeza e recolha dos resíduos abandonados nos pontos de recolha públicos e, ou na sua envolvente bem como nas recolhas a pedido dos clientes afectos aos seguintes municípios aderentes da ARM, S.A.: Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Machico e Santana”.

Pela prestação de serviços, a empresa, exclusivamente de capitais públicos, está disposta a pagar até 297 mil euros, acrescidos de IVA. São mais 86 mil euros do que em idêntico procedimento, lançado em Março do ano passado.

O procedimento concursal de 2024, também para 12 meses, foi publicado em Diário da República ontem, dia 12 de Fevereiro.

Os interessados em concorrer têm um mês para apresentar propostas.